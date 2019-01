Bimbo ucciso a Napoli, 24enne al gip: la mia compagna ha cercato di fermarmi

Avrebbe cercato di fermare il compagno ma senza riuscirci, V.C., 30enne madre di Giuseppe, ucciso a 7 anni a Cardito per le percosse. Lo ha sostenuto davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord, il 24enne Tony Essobti Badre, destinatario di un provvedimento di fermo lunedi' mattina come responsabile di quella morte. Il giovane ha detto di aver "sottovalutato la portata delle ferite" inferte al bambino, perdendo quelle due-tre ore risultate poi fatali per la sua sopravvivenza. Il 24enne venditore ambulante ha raccontato della difficile convivenza con la compagna, madre di tre figli avuti da una passata relazione.

Il 24enne avrebbe anche ammesso le sue responsabilita', specificando che le violenze contro Giuseppe e la sorellina di 8 anni ancora ricoverata sono state compiute con calci, pugni e anche con un manico di scopa che era gia' rotto, perche' aveva "perso la testa". "Sono distrutto - sosterrebbe - volevo bene ai ragazzi come fossero miei, ma quando hanno distrutto la cameretta acquistata con tanti sacrifici, ho perso la testa".

Bimbo ucciso, il legale di Tony: "E' in crisi per momento di follia"

"Il ragazzo e' in crisi, e' distrutto, non riesce a capacitarsi di come possa aver fatto una cosa cosi' grave". A dirlo, il suo difensore, l'avvocato Michele Coronella, che ha parlato di "momento di follia pura in cui non si e' reso conto di cosa faceva. Non escludiamo la possibilita' di un'istanza anche di vista psichiatrica". Coronella al momento non ha chiesto misure alternative, ma, precisa, sta studiando il caso e una perizia psichiatrica potrebbe rendersi necessaria per comprendere se il 24enne fosse lucido in quei momenti. Tony, ribadisce il legale, esclude anche che V.C., la sua compagna, abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda, anzi, con lei, avrebbe spiegato al gip, dopo le percosse, "sono stato io a minimizzare l'accaduto". Il 118 infatti e' stato allertato dalla sorella di Tony, da lui chiamata, quando la donna ha visto il bambino sul divano, ma erano gia' trascorse circa due ore dal brutale pestaggio.