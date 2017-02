Biotestamento, nuovo rinvio in Parlamento. Ilaria Borletti: "Una vergogna"

TESTAMENTO BIOLOGICO: SCONCERTANTE E VERGOGNOSO NUOVO RINVIO DELLA DISCUSSIONE IN PARLAMENTO

“È sconcertante che sia ancora stata rimandata la discussione sul testamento biologico. Sconcertante e vergognoso non dare una risposta in questa legislatura ad un appello che non solo viene da persone come DJ Fabo, che con drammatica lucidità chiede di poter morire dignitosamente, ma che viene da tantissimi cittadini consapevoli dell'importanza di avere un riconoscimento della propria volontà.

E’ assolutamente necessario che questa legge segua il suo iter alla Camera, senza essere bloccata da veti politici che nulla hanno a che fare con un voto che dovrebbe essere solo di coscienza. Si tratta di una proposta che colma un vuoto che ci vede ultimi in Europa e che rappresenta un passo ancora timido ma fondamentale per il riconoscimento di un diritto che riguarda tutti e che la maggioranza degli italiani chiedono sia tutelato.

La politica dimostri, almeno in questo ambito, di sapere dare delle risposte giuste e attese.”

Cosi ha dichiarato Ilaria Borletti Buitoni, deputato e Sottosegretario al MIBACT, di fronte all'ennesimo rinvio della discussione in aula alla Camera sul fine vita.