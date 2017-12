Bitonto, doppio agguato in strada: morta un'anziana e ferito un giovane

Colpi arma da fuoco in strada,muore anziana,un ferito

Una anziana e' morta ed un giovane e' rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o piu' persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, a Porta Robustina, all'ingresso del centro storico, a Bitonto, in Puglia. Non e' stato ancora accertato se i colpi di arma da fuoco siano stati sparati a scopo intimidatorio o se si sia verificato un conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali. Almeno dieci i colpi sparati, uno dei quali ha colpito la donna che si trovava a passare.

L'anziana e' rimasta ferita ma e' morta in ambulanza poco prima dell'arrivo nell'ospedale San Paolo di Bari. Un altro proiettile ha colpito un giovane al torace. Il ferito e' stato soccorso da personale del 118 e trasportato al policlinico di Bari. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni. Cosi' come al momento non si sa se i colpi siano stati sparati con una pistola o con una mitraglietta. Sono sul posto polizia e carabinieri.