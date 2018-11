Black Friday, altro che crisi economica: Mediaworld batte ogni record

BLACK FRIDAY: MEDIAWORLD BATTE NEI PRIMI DUE GIORNI OGNI RECORD PRECEDENTE DI VENDITA IN NEGOZIO ED ONLINE

Anche quest’anno MediaWorld ha reinventato la formula del Black Friday con una partenza in grande stile giovedì 22 anticipata dalle anteprime a partire da lunedì 19. Grande successo della promozione a partire dalla mezzanotte di giovedì sia sulla MediaWorld App che sul sito Mediaworld.it. Generati oltre 40 ordini al minuto e raggiunti volumi di traffico senza precedenti con 30.000 utenti contemporanei. Mediaworld.it ha registrato nelle 24 ore oltre 4 milioni di visite. I 116 punti vendita italiani, dove è possibile acquistare alle stesse condizioni dell’eCommerce, sono stati letteralmente presi d’assalto sia dalla clientela che voleva fare acquisti, sia da coloro che utilizzano il punto vendita per ritirare il prodotto acquistato online. “Ottime performance su tutte le famiglie di prodotto.”, - conferma Marco Mazzanti Chief Procurement Officer di MediaWorld, - “In linea con il trend degli ultimi anni tra le categorie più ambite dagli italiani ci sono gli smartphones di ultimissima generazione, le TV a grande schermo ma anche i grandi elettrodomestici intelligenti ed i dispositivi per la smart home.” La promozione Total Black Friday proseguirà per tutto il week end e si concluderà lunedì 26 con l’esclusiva online del Cyber Monday.