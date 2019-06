Black out in Argentina e Uruguay: 50 milioni di persone senza energia

ARGENTINA: BUENOS AIRES, ELETTRICITA' RIPRISTINATA IN ALCUNE REGIONI

La distribuzione di energia elettrica è stata ripristinata in alcune regioni dell'Argentina (Cuyo, Noa e Comahue), ha reso noto l'agenzia nazionale per l'energia in un breve comunicato rilanciato dal quotidiano La Nacion in cui anticipa che la normalizzazione della situazione è in corso e "potrebbe richiedere alcune ore". Il black out, che in Argentina è iniziato poco dopo le sette di questa mattina, ha interessato 48 milioni di persone, anche in Uruguay, Brasile e Cile.

Maxi black out in Argentina, in Uruguay e in alcune parti del Brasile meridionale dopo un guasto al sistema di interconnessione elettrico. E' quanto riferisce sul proprio profilo twitter la società di fornitura elettrica argentina Edesur.

Il black out è avvenuto poco dopo le 7 di questa domenica mattina, oira locale, e dura da oltre 2 ore. Il maxi blackout non colpisce solo Buneos Aires ma anche le province argentine di Santa Fe e San Luis, che si stavano preparando alle elezioni locali. L'incidente ha immediatamente paralizzato i servizi ferroviari e gli autobus della regione di Buenos Aires.