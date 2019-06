Boing 737, altri guai: una parte difettosa delle ali andrà sostituita

Oltre 300 aerei Boeing 737 Max possono avere componenti difettosi che richiedono la sostituzione. L'allerta arriva dalla Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia americana che regola l'industria aeronautica statunitense, che ha rilevato problemi con componenti alari che potrebbero danneggiare l'aereo a mezz'aria, riferisce Reuters. I problemi riguardano il 737 MAX di Boeing Co e un precedente 737 che contengono parti fabbricate in modo improprio. L'agenzia ha chiesto che queste parti vengano rapidamente sostituite. A preoccupare sono le lamelle fabbricate da un fornitore subappaltato da Boeing: questi pannelli mobili sono parte integrante delle alette e sono posizionati lungo l'ala per fornire una spinta aggiuntiva durante gli atterraggi e i decolli. Secondo la Faa, questi difetti non rappresentano un rischio immediato, ma potrebbero causare danni a mezz'aria. La Faa ha già i numeri identificativi dei velivoli che hanno i pezzi difettosi. Dopo la nota dell'agenzia americana, la Boeing ha annunciato che alcuni dei suoi aerei 737 possono avere alcune parti difettose e ha avvisato le compagnie. Il 737 Max non può volare dopo i due disastri aerei in Indonesia ed Etiopia.