Bologna-Philadelphia, al via il volo diretto

Ha preso il via il nuovo volo diretto Bologna - Philadelphia di American Airlines, che collegherà per tutta la stagione estiva l'Aeroporto Marconi al Philadelphia International Airport, il principale hub della compagnia nel Nord-Est degli Stati Uniti, dal quale è possibile proseguire senza ulteriori scali verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico.

La novità è stata festeggiata oggi all'Aeroporto di Bologna, in occasione dell'arrivo e della successiva partenza del primo volo American Airlines, con diverse iniziative: i fiori offerti alle hostess del volo in arrivo, un concerto di musica ''bluegrass'' (il country del sud-est degli Stati Uniti) in corrispondenza del check-in del volo, il taglio del nastro e la torta offerta ai passeggeri al gate di imbarco. Le celebrazioni si sono concluse con il ''water cannon salute'' (o battesimo dell'acqua) al volo in partenza con i mezzi dei Vigili del Fuoco, durante il quale American ha voluto stupire i passeggeri del volo, i membri del team e dello scalo aggiungendo all'acqua due coloranti alimentari, uno rosso e uno blu, per un effetto scenografico in perfetto tono con la livrea della compagnia.

I nuovi voli stagionali saranno disponibili da giugno a settembre e verranno operati da aeromobili Boeing 767-300, che offrono in Business Class poltrone completamente reclinabili, nuovi Amenity Kit firmati This is Ground, menù firmati da Chef premiati di fama internazionale e una premiata selezione di vini. American Airlines da diversi anni sta espandendo il network europeo per offrire ancora più scelta ai passeggeri di entrambe le sponde dell'oceano Atlantico. Nel corso della stagione estiva 2019 American Airlines opererà fino a 10 voli diretti al giorno dall'Italia agli Stati Uniti d'America, risultando la compagnia aerea che offre il maggior numero di collegamenti tra i due paesi.