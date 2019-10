Bologna, ragazzini scherzano sui binari e sfidano i treni ad alta velocità

Un altro episodio dopo quello della scorsa settimana da parte di un gruppo di ragazzi che hanno deciso di mettere la propria vita in pericolo solo per il gusto di scattare un selfie di ‘tendenza’. Come scrive Repubblica, proprio sabato il macchinista del Frecciargento 8523, che viaggiava sulla linea Bologna-Milano, ha notato al bivio Santa Viola - primissima periferia di Bologna - quattro ragazzini posizionati sui binari. E' riuscito a bloccare il convoglio e frenarne la corsa, e a fermare uno dei ragazzi, un minorenne, che in compagnia di altri tre giovanissimi si era posizionato al centro del binario di corsa. Il ragazzo, avverte la Polizia ferroviaria, "è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori, mentre gli altri tre amici sono già stati identificati e a breve verranno rintracciati".