Bologna, ristorante Diana verso la chiusura. Al suo posto uno Zara Kids?

Bologna, ristorante Diana a rischio chiusura: al suo posto Zara Kids?

Il Comune di Bologna sta provando a scongiurare la chiusura del celebre ristorante Diana in via Indipendenza. Il ristorante, famoso per gli arrosti e i bolliti, oltre ai tortellini in brodo e alle altre paste fresche ripiene, non intenderebbe rinnovare l’affitto: in pole position per il dopo Diana, secondo quanto scrive la stampa bolognese, ci sarebbe Zara, già presente nella via principale della città con due store e in procinto di aprire Zara Kids.