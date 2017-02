Bologna, rivolta anti tornelli in università. La polizia carica nei corridoi



Momenti di tensione nella zona universitaria di Bologna in seguito allo sgombero della biblioteca di Lettere occupata dagli studenti e dagli attivisti dei collettivi. Un'azione di protesta in corso da un paio di giorni contro i 'tornelli' installati dall'Alma Mater per controllare gli accessi i biblioteca. La polizia, nel pomeriggio, e' intervenuta nel per mettere fine all'occupazione e durante le operazioni ci sono state cariche e tafferugli. Danneggiata l'aula studi. "Al grido di via la polizia da via Zamboni - ha rivendicato sui social, il Collettivo universitario autonomo di Bolona - si resiste in strada contro le aggressioni spregiudicate della celere al soldo dell'universita'". I collettivi, ieri, avevano 'sabotato' i tornelli all'ingresso della biblioteca smontando anche una grande vetrata.