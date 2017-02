Bologna, scontri università: ancora tafferugli, cariche della polizia

Ancora scontri tra attivisti dei centri sociali e polizia nell'ambito della protesta contro i tornelli installati dall'Universita' di Bologna all'ingresso della biblioteca di Discipline umanistiche. Il corteo dei manifestanti, complessivamente alcune centinaia di persone, ha cercato di sfondare il cordone di polizia allestito in via Zamboni, nel cuore del quartiere universitario. Come scudo e' stato utilizzato lo striscione 'rafforzato' in testa al corteo. Alle pressioni dei manifestanti la polizia ha reagito con cariche e manganellate per impedire il passaggio di studenti e attivisti intenzionati a raggiungere il rettorato. Esplosi anche alcuni forti petardi lanciati dalle persone in corteo.

Scontri università: Bologna, 3 attivisti fermati da polizia



Tre manifestanti 'anti-tornelli' sono stati fermati dalla polizia nel corso degli scontri con le forze dell'ordine avvenuti per il secondo giorno consecutivo in via Zamboni, nel cuore del quartiere universitario di Bologna. I manifestanti, diversi centinaia in corteo, erano intenzionati a raggiungere il rettorato ma sono stati respinti dal cordone delle forze dell'ordine schierato in tenuta antisommossa. Volate diverse manganellate. I tre fermati saranno, con ogni probabilita', portati in Questura per essere identificati. La mobilitazione, promossa dal collettivo universitario autonomo di Bologna, protesta contro la decisione dell'Alma Mater, di installare tornelli per verificare gli ingressi nella biblioteca di discipline umanistiche attualmente chiusa dopo gli scontri di ieri all'interno dello stesso spazio universitario.