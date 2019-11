Cronache

Venerdì, 8 novembre 2019 - 08:28:00 Bologna, tir in fiamme in area di servizio Cantagallo: feriti 2 pompieri Tir in fiamme a bologna. L'incidente nel piazzale Cantagallo sulla A1. I pompieri hanno riportato fratture

Tir esplode a Bologna: fiamme nella stazione di servizio di Cantagallo Ovest sull'autostrada A1. Due vigili del fuoco feriti Sono due vigili del fuoco le persone rimaste ferite durante un intervento per l'incendio di un camion, nella notte nell'area di servizio Cantagallo sull'A1, nel Bolognese. C'e' stata un'esplosione e i due sarebbero caduti da una scala, riportando fratture, uno al bacino e l'altro a un braccio. Sono stati portati all'ospedale Maggiore. Anche altri pompieri della stessa squadra sono finiti a terra per lo spostamento d'aria.