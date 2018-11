Booking.com svela le destinazioni emergenti per i viaggi business

Quando si pensa alle mete principali per i viaggi di affari, le prime che vengono in mente solitamente sono New York, Londra e Hong Kong. Ma Booking.com Business, il sito con la più ampia offerta di alloggi per i viaggiatori d’affari, oggi svela alcune delle destinazioni business in più rapida ascesa a livello internazionale. Ed ecco che i primi posti sono occupati da città come Berlino, Amsterdam e Kuala Lumpur: ma come approfittare al massimo dell’alloggio e del tempo a disposizione in queste città?

Berlino, Germania

Con un numero di start-up attive che si aggira sulle 1.800-2.400 soltanto nel settore tecnologico, Berlino sta diventando rapidamente un centro imprenditoriale con una reputazione a livello mondiale per l’innovazione. Fortemente motivate dal panorama artistico, cinematografico e del design, le aziende sono attratte dal costo della vita relativamente basso e dalla predisposizione della città a richiamare talenti da tutto il mondo. Tra le start-up più rinomate che si sono sviluppate qui spiccano SoundCloud (servizio di musica in streaming), e Zalando (piattaforma multi-servizio per la moda). Altri giganti del mondo tech come Amazon, Microsoft e Google, oltre a Lufthansa, hanno scelto la capitale tedesca come base per il proprio quartier generale europeo o gli uffici di area, contribuendo a migliaia di posti di lavoro e fungendo da polo di attrazione per molti visitatori business. Inoltre, ogni anno eventi dell’ambito tecnologico come Tech Open Air, Disrupt Berlin e hub.berlin sono il motivo per cui migliaia di viaggiatori business si recano a Berlino.

Dove soggiornare: Berlino ha una rete di trasporti pubblici relativamente convenienti ed efficienti, quindi chi viaggia per affari può tranquillamente scegliere una sistemazione in uno dei vari quartieri della città. Se preferisci soggiornare in centro, il Mandala Hotel è un 5 stelle con monolocali e suite a Mitte, zona molto gettonata e turistica. Si tratta di un boutique hotel con ampie camere complete di angolo cottura, a meno di 100 metri dalla stazione di Potsdamer Platz e a soli 10 minuti a piedi dalla nota Porta di Brandeburgo, simbolo neoclassico di Berlino. I buongustai scopriranno che Mitte ospita anche il ristorante Rutz, vincitore di due stelle Michelin e perfetto per ritrovarsi con i colleghi per concludere in bellezza la giornata lavorativa.

Amsterdam, Paesi Bassi

Città commerciale durante l’epoca d’oro olandese del 17° secolo, Amsterdam oggi è un centro fiorente per quanto riguarda la tecnologia, l’informatica e il campo finanziario. Con un’eccellente infrastruttura per i viaggi e una cultura aziendale che incoraggia gli imprenditori a trasformare le loro idee in business di successo, Amsterdam rappresenta un terreno fertile per le compagnie a livello internazionale. Uber, Netflix e Tesla hanno stabilito qui il loro quartiere generale europeo, e qui si trovano anche banche europee come RBS, Citibank e Deutsche Bank. Inoltre, è presente anche uno dei centri conferenze più importanti d’Europa, il RAI Amsterdam, che ospita moltissime fiere, esposizioni, congressi ed eventi sportivi internazionali, tra cui l’IBC2018, un grande evento di intrattenimento, media e tecnologia che attrae 57.000 partecipanti ogni anno.

Dove soggiornare: premesso che il centro di Amsterdam è compatto e facile da girare a piedi o in bicicletta, l’Amsterdam Canal Suites può rappresentare la scelta ideale. Appartamenti confortevoli e moderni con soggiorno/angolo cottura in un edificio seicentesco, da dove puoi raggiungere i luoghi dei tuoi appuntamenti lungo il fiume Amstel e passando davanti alle storiche case a timpano. Gli esclusivi appartamenti si trovano a un isolato dalla vivace via dello shopping Utrechtsestraat, ricca di caffetterie e ristoranti e ideale per portare i clienti a prendere un drink o a cena.

Kuala Lumpur, Malaysia

Con la sua posizione strategica nel sud-est asiatico, Kuala Lumpur è il centro culturale, economico e finanziario della Malaysia. Città delle Petronas Towers, le rinomate e simboliche torri gemelle di 88 piani sede dell’omonima compagnia petrolifera, Kuala Lumpur ospita numerose compagnie petrolifere internazionali, come Shell ed ExxonMobil. Multinazionali del calibro di IBM, Panasonic e GlaxoSmithKline hanno fatto della città la loro base territoriale, grazie alle infrastrutture di alto livello. Negli ultimi anni, il turismo conferenziale e MICE si è ampliato, richiamando viaggiatori business da India, Cina e Medio Oriente che hanno approfittato della posizione strategica della città lungo le rispettive tratte commerciali. Il centro conferenze di Kuala Lumpur presenta oltre 22.000 metri quadrati di spazi espositivi e per conferenze, teatri e sale meeting attrezzate per le delegazioni commerciali.

Dove soggiornare: situato a Kuala Lumpur Sentral, il secondo distretto finanziario centrale della città, l’Ascott Sentral Kuala Lumpur offre appartamenti moderni a meno di 650 metri dalla stazione ferroviaria Sentral, permettendoti quindi di arrivare dall’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur all’albergo in poco più di mezz’ora. Al tuo risveglio potrai fare una nuotata rigenerante nella piscina all’aperto della struttura e goderti la colazione continentale, per iniziare al meglio la giornata lavorativa. Il centro commerciale Sentral Nu, principale punto per lo shopping in città, è raggiungibile in meno di 5 minuti a piedi, così potrai acquistare i souvenir per amici e familiari prima di prendere il volo che ti porterà a casa.

*Selezione delle 10 destinazioni in più rapida crescita per quanto riguarda i viaggi business, in base alle prenotazioni per motivi di affari effettuate a livello globale nel periodo tra agosto 2017 e luglio 2018. Per rientrare tra le destinazioni principali, le città dovevano comparire tra le 30 mete più prenotate del 2018.