Borgo Panigale, incidente tra 3 camion: autista carbonizzato.Chiusa A14. Video

E' morto l'autista di uno dei camion rimasto coinvolto nell'incidente sull'A14 a Borgo Panigale. A quanto si apprende ci sono anche dei feriti. Secondo la prima ricostruzione due camion si sono tamponati provocando l'incendio. Un terzo, una bisarca, e' rimasta coinvolta nell'incidente a causa della manovra per evitare i primi due mezzi. Il tutto vicino al luogo dove un anno fa esplose un camion, facendo crollare un ponte causando un morto e alcuni feriti.

Incidenti: scontro tra 3 camion, chiusa A14 raccordo Casalecchio

E' stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio di Reno (Bologna) ed il bivio con la A14 in entrambe le direzioni, a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti all'altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 15:00, uno dei tre mezzi pesanti ha preso fuoco. Lo rende noto Autostrade.

Per l'incendio si e' resa necessaria, oltre alla chiusura dell'opposta carreggiata, anche quella del tratto della tangenziale di Bologna tra gli svincoli di Borgo Panigale e lo svincolo del Ramo Verde in direzione sud. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Chi proviene da Firenze ed e' diretto verso Ancona (A14 sud) e Padova (A13 nord), informa Autostrade, puo' percorrere la A1 fino alla stazione di Valsamoggia e quindi alla rotonda rientrare in A1, per poi seguire Bologna poi Ancona o Padova.