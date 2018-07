Boschi bacchetta Di Maio per la foto col boss. E la querela a De Bortoli?

"Di Maio ministro Luigi, 32 anni, fotografato con il presunto tesoriere della nuova mafia, Giuseppe Corona. Può capitare. Ma, per una foto simile, l’ex ministro, Poletti, è stato massacrato dalla propaganda M5S. La consueta doppia morale grillina. Quando finiranno di usare il web, per manganellare gli avversari, sarà comunque troppo tardi".

Dopo un lungo silenzio, dai....Boschi di Arezzo è rispuntata Monna Maria Elena, 37 anni, postando una foto, quella sulla pagina Facebook della Caffetteria Aurora di Palermo : Corona teneva in bella mostra l'immagine del grillino, in ascesa, Di Maio. L'allora vicepresidente della Camera era stato ospite, gradito, nel bar, durante la campagna elettorale per le ultime Regionali, nell’ottobre 2017 : nella consultazione non si impose, peraltro, il M5S, ma il centrodestra, guidato dal post-missino don Nello Musumeci.

L'ex ministra toscana, non garantista con Di Maio, ma con il banchiere Pier Luigi Boschi, suo padre, non affibbiò a Ferruccio de Bortoli una querela, per diffamazione, ma avviò un'azione civile per risarcimento danni.

A che punto é, gentile onorevole...di Bolzano, quella vertenza ? Dopo sette mesi dall'uscita del libro "Poteri forti (o quasi)", Maria Elena Boschi diede mandato ai suoi legali di citare in giudizio l'ex direttore del "Corriere della Sera". La tempistica non passò inosservata: la ministra delle Riforme - che, secondo il giornalista, avrebbe chiesto, nel 2015, all'allora influente amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, di "valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria", nel cda della quale sedeva il padre, don Pier Luigi Boschi - aspettò sette mesi prima di "portare in tribunale" de Bortoli. Eppure, la renziana del "cerchio magico" aveva annunciato azioni legali, all'indomani dell'uscita delle rivelazioni, vergate nel documentato volume dell'autorevole commentatore milanese....