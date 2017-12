Boschi, epurazioni ad Arezzo dopo la manifestazione a Laterina

Arezzo cambia volto. Il questore, il prefetto, il comandante dei carabinieri e il parroco. Hanno tutti perso la loro poltrona, e tutti praticamente nello stesso momento. Secondo quanto sostiene il Fatto Quotidiano, sarebbe successo tutto in concomitanza dei guai per Maria Elena Boschi sul caso Etruria. E non per caso.

Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, infatti, tutti questi personaggi sarebbero stati fatti epurare dalla stessa Boschi. La loro colpa? Non aver bloccato i risparmiatori che hanno protestato a Laterina, paese d'origine del sottosegretario. Il tutto è accaduto nell'autunno del 2016 e il Fatto riporta una conversazione telefonica tra la Boschi e Matteo Renzi.

La Boschi dice a Renzi, allora premier: "Ci stanno entrando in casa". Matteo le dice: "Sei ministro, sì?; chiamati Angelino Alfano e discuti con lui la questione". Il ministro delle Riforme alza il telefono e il questore, il comandante dei Carabinieri, il parroco all' inizio dell' autunno del 2016 - uno dietro l' altro - lasciano la città.