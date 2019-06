Bosco Mio: Senigallia inaugura una nuova area verde

Si chiama Bosco Mio la nuova area verde che nel mese di giugno è stata inaugurata a Senigallia alla presenza di autorità, studenti, professionisti del settore e molta cittadinanza: un nome che richiama la volontà di rendere questo spazio un bene comune, di tutti e al tempo stesso di ognuno, nel pieno rispetto della natura che talvolta convive positivamente con l’elemento urbano.

Per le Marche si tratta di un progetto ambizioso, cofinanziato dalla Regione, che si prefigge l’obiettivo di promuovere un nuovo rapporto tra uomo e ambiente. “Terre Plurali” è infatti un’iniziativa che, a partire da un luogo già esistente seppur dimenticato e inutilizzato, gli ha regalato nuova vita attraverso una numerosa serie di attività: le visite guidate, rivolte principalmente alle scuole, hanno la chiara finalità di avvicinamento alla sostenibilità e all’ecologia, ma anche alla conoscenza della biodiversità per costruire una nuova sensibilità ambientale. Dunque un’idea utile, innovativa e positiva che potrebbe fungere da esempio per molte altre realtà italiane.

Capofila del progetto è l’associazione Sena Nova, la quale ha trovato un prezioso sostegno nella onlus Il Seme, nella fondazione Caritas, nel Comune di Senigallia e nella cooperativa Undicesimaora, i cui beneficiari dei percorsi di inserimento lavorativo in agricoltura sociale hanno partecipato da volontari alle operazioni di riqualificazione dell’area. Non va però dimenticato che il principale obiettivo di questa grande iniziativa è il coinvolgimento diretto delle scuole: ecco quindi che il liceo Medi, il liceo Perticari e l’istituto Panzini si sono rivelati attori fondamentali nella riqualificazione della zona, in varie maniere. Sotto l’attenta guida degli insegnanti, capitanati dal professor Camillo Nardini, gli studenti hanno contribuito alla rinascita del bosco estirpando le erbacce, allestendo aree tematiche, potando gli alberi e occupandosi delle arnie popolate da api, amorevolmente curate da Ivaldo, apicoltore di professione.

Il lavoro in loco è stato affiancato da un percorso in classe avente l’intento di far crescere nei più giovani una cultura ambientale e naturalistica essenziale per il nostro futuro. Ad esempio, si è svolta una serie di incontri formativi sui temi del welfare innovativo e generativo, dell’agricoltura sociale e delle buone pratiche per il territorio, senza dimenticare l’importanza della biodiversità. Apprezzatissima anche la lezione frontale di Luca Dori, direttamente dallo staff di Fosforo, la Festa della Scienza, che in una giornata di maggio ha intrattenuto i piccoli e grandi ospiti di Bosco Mio sul tema del bioma bosco, della ricchezza dell’universo vitale delle api e delle specie vegetali selvatiche presenti. Alla fine del laboratorio i bambini hanno creato una “seed bomb”, ovvero una speciale pallina fatta di argilla e terra contenente una miscela di semi di fiori, da lanciare per attendere la prima pioggia e quindi coltivare.

Da oggi Bosco Mio è quindi una nuova area verde delle Marche in cui tutti possono rilassarsi, dedicarsi alla scoperta del processo produttivo del miele, dipingere o disegnare nelle apposite postazioni, svolgere attività di vario tipo nei grandi tavoloni all’aperto, passeggiare e non ultimo organizzare eventi di natura musicale, artistica e culturale. Per rendere il tutto più agevole e completare al meglio il progetto è stata inoltre realizzata e stampata una piccola guida del bosco, dove è possibile studiare, e magari riconoscere dal vero, le molte specie vegetali e animali presenti.

Per maggiori informazioni: www.feelsenigallia.it