Botti: oltre 15 mila chili sequestrati in tutta Italia

Nei giorni precedenti alle festivita' natalizie e ai festeggiamenti di Capodanno, le forze dell'ordine impegnate nell'attivita' di contrasto al fenomeno dei botti illegali hanno finora sequestrato in tutta Italia 11.222 chili di prodotti esplodenti classificati, 3.872 chili di giochi pirotecnici marcati Comunita' europea e 2.659 chili di polvere da sparo; 5 le persone arrestate e 104 quelle denunciate in stato di liberta'.

Secondo i dati resi noti dal Dipartimento della pubblica sicurezza, in particolare la sola Polizia di Stato ha sequestrato piu' di 2 mila chili di prodotti esplodenti classificati, oltre 2.330 chili di giochi pirotecnici marcati Comunita' europea, 2.595 chili di polvere da sparo, 2.864 proiettili e oltre 11 mila pezzi non pesati "per la difficolta' e la pericolosita' di manipolazione degli stessi"; 52 i denunciati. Le ultime operazioni in ordine di tempo sono avvenute a Pavia, con 55 chili di fuochi rinvenuti, e a Taranto con 59 chili. La Guardia di finanza, nel complesso, ha sequestrato oltre 10 mila chili di "materiale esplodente" mentre i Carabinieri hanno eseguito tre dei 5 arresti.