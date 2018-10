Brasile, Battisti: non sono in fuga, sto tornando a casa

"Nessuna fuga assolutamente, in Italia possono dire quello che vogliono. Io sto andando a casa ed e' tutto tranquillo". Lo ha detto Cesare Battisti inu n'intervista esclusiva al Giornale Radio Rai negando qualsiasi tentativo di lasciare il paese. "Vado a San Paolo una volta al mese, cinque giorni al mese per ragioni mediche. Questa volta anche pertrattare la pubblicazione del mio libro - ha spiegato -. Sto tornando a casa come sempre, quindi non c'e' niente di allarmante, non sto facendo niente oltre la routine".