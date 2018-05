Brasile, incendio in palazzo di 26 piani. Grattacielo si sgretola

Crollo di un palazzo di 26 piani in Brasile a San Paolo a causa di un incendio. Il palazzo, gia' sede della Polizia Federale, era abbandonato ma i suoi spazi erano occupati da squatter e una cinquantina di famiglie.

Sarebbero riusciti a mettersi in salvo quasi tutti, non si hanno notizie di tre persone che avrebbero potuto trovarsi nel palazzo al momento del disastro. Un morto e "c'e' la possibilita' di altre vittime", ha detto il colonnello dei vigili del fuoco Max Mena ai media locali. L'unica vittima confermata e' un uomo che i pompieri stavano cercando di portare al sicuro quando la struttura e' crollata. "Stavamo cercando di salvarlo, ma sfortunatamente e' venuto giu' l'edificio, e' successo tutto in una manciata di secondi", ha aggiunto Mena. Le fiamme sono iniziate intorno alle 1:30 del mattino (22:30 GMT di lunedi'). L'incendio si e' diffuso rapidamente attraverso e ha colpito un edificio vicino, entrambi situati nella regione della Repubblica, nel centro di San Paolo. Circa 160 vigili del fuoco sono nella zona per combattere le fiamme del secondo edificio, che e' stato evacuato e al momento non e' a rischio di crollo