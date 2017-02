Brasile, trova l’amante del marito nel letto: la trascina nuda per strada



Una moglie rientra in casa e trova il marito a letto con la sua amante. Storia vecchia come il mondo, ma questa volta in Brasile (a San Paolo) la reazione che ha avuto la donna tradita fa il giro della rete.



Brasile, trova l'amante del marito nel letto: la umilia pubblicamente



La moglie vede un’altra donna nel letto e ha reagito duramente: ha preso l’amante e l’ha trascinata per i capelli in strada nuda. Poi ha iniziato a urlare, così che tutti potessero vedere l'amante del marito e umiliarla. Quindi ha preso un taglierino e ha cominciato a tagliarle tutti i capelli.



Brasile, trova l’amante del marito nel letto: la trascina nuda per strada. Arriva la polizia



L'amante del marito ha subito una umilazione pubblica pesantissima dalla moglie tradita. La scena ha avuto uno stop solo con l'arrivo della polizia, che ha portato le due donne in commissariato. La moglie è stata accusata di aggressione ed è finita sotto indagine. L'amante ha ammesso di avere una relazione con l’uomo da cinque mesi, ma per la legge non ha commesso alcun reato.