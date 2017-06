Brescia capitale italiana della Jihad. Espulso un marocchino per proselitismo

Terrorismo: espulso marocchino nel Bresciano, propagandava jihad

I Carabinieri del Ros hanno eseguito un decreto di espulsione per ragioni di sicurezza nazionale nei confronti di Mohammed Zakariae Youbi, marocchino residente a Vobarno (Brescia), emerso nel monitoraggio dell'entourage del noto foreign fighter Anas El Abboubi, arrestato nel 2013 per reati di terrorismo e, dopo la scarcerazione, trasferitosi in Siria per unirsi al jihad. Secondo gli investigatori, Youbi avrebbe evidenziato nel tempo "marcatori di radicalizzazione comuni ai recenti autori di attentati di stampo jihadista perpetrati in Europa, documentati in primis dall'analisi dei profili social a lui riconducibili".

L'uomo praticava proselitismo nei confronti dei coetanei della zona

La radicalizzazione del cittadino marocchino sarebbe stata inoltre accertata da una costante attivita' di indagine sul territorio che ha consentito di evidenziare "l'incessante attivita' di proselitismo posta in essere nei confronti di altri coetanei di Vobarno, anche avvicinando giovani nei luoghi pubblici di quel centro" e "l'orientamento ideologico radicale" del giovane, emerso anche nei contatti intrattenuti con un altro elemento, a sua volta legato a El Abboubi, al punto da mutare nettamente aspetto e condotta di vita. Youbi avrebbe condiviso l'ideologia propagandata da network terroristici quali Daesh: materiale "di inequivocabile interesse" e' stato rintracciato sul suo pc (numerosi file jpeg, di natura jihadista) e sul suo cellulare (alcune chat tra lo stesso Mohamed Zakaria Youbi ed un sedicente internauta "Mehdi New", sicuramente trasferitosi anch'egli in territorio siriano).