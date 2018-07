Brescia, turista minorenne danese denuncia una violenza sessuale di gruppo

Una turista danese ha denunciato di essere stata violentata giovedì notte fuori da un locale a Manerba, sponda bresciana del Lago di Garda. Lo riferisce il quotidiano Bresciaoggi. Si tratta di una ragazzina di 17 anni in vacanza che ha raccontato di essere stata abusata da un gruppo di quattro ragazzi e di essere riuscita ad allontanarsi urlando.

La giovane turista è stata poi portata in ospedale dopo essere stata notata da altri ragazzi di passaggio all'esterno del locale e i medici hanno confermato la violenza subita.

La 17enne era in vacanza in un camping con la famiglia. Il suo racconto è stato ritenuto credibile dai carabinieri e la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Sotto choc la giovane ha deciso con la famiglia di lasciare l'Italia e di tornare a casa in Danimarca. I carabinieri sono sulle tracce dei responsabili dell'aggressione che sarebbero stati immortalati dalle telecamere del parcheggio dove sono avvenuti i fatti, fuori da un locale sulle rive del Lago di Garda.