Brindisi, operaio morto folgorato da cavo della corrente. Indagini Polfer

La procura della Repubblica di Brindisi ha affidato alla Polfer le indagini sull’incidente che la notte scorsa ha provocato la morte dell’operaio 57enne Mario Cavalieri, originario di Roccagloriosa, nel Salernitano. Secondo quanto emerso finora, l’uomo, impegnato in lavori sulle linee di alimentazione ferroviaria per conto dell’impresa Italferr, stava raggiungendo con un cestello un cavo al quale sarebbe stata preventivamente tolta l’alimentazione. Il cestello avrebbe, però, toccato accidentalmente un secondo cavo non interessato dai lavori e rimasto sotto tensione.

Il fatto è avvenuto a Brindisi in via Cappuccini, sulla linea ferroviaria Lecce – Bari, in particolare, lungo la tratta per San Vito dei Normanni (Br). Il contatto tra il cestello e il cavo elettrico, secondo alcuni testimoni, avrebbe prodotto un forte schiocco udito dai residenti del vicino quartiere. I tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo che lascia moglie e due figli. Due suoi colleghi che si trovavano sul posto dell’incidente, rimasti feriti, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi e poi dimessi.