British Airways mega multa da 204 milioni, dati passeggeri spiati

British Airways multata 204 mln euro per furto dei dati dei passeggeri

British Airways ha annunciato di essere stata multata per 183 milioni di sterline (204 milioni di euro) dall'agenzia britannica per la protezione dei dati personali (Ico) dopo un furto di dati finanziari centinaia di migliaia di clienti l'anno scorso. "Siamo sorpresi e delusi dai risultati dell'Ico", ha dichiarato il Ceo di British Airways Alex Cruz in una nota. "British Airways ha risposto rapidamente all'atto criminale di furto di dati dei clienti e non ha trovato prove di attività fraudolente nei conti interessati da questo furto", ha affermato. Willie Walsh, Ceo di IAG che è la società madre della società, ha annunciato piani per negoziare con l'Ico su questo tema e sul ricorso.

All'inizio di settembre 2018, British Airways fu colpita da un attacco informatico, a seguito di un guasto del computer. Oggetto dell'attacco i dati finanziari dei voli tra fine agosto e inizio settembre, con il coinvolgimento di 380.000 carte di credito. Alla fine di ottobre, la società aveva specificato che di queste, 244.000 erano state effettivamente copiate. Le informazioni rubate sono quelle relative al nome, indirizzo, indirizzo email dei clienti e in particolare i dati della carta di credito, vale a dire il numero, la data di scadenza e il codice di sicurezza a tre cifre.