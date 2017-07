Bruno Rota, il coraggio di denunciare lo scandalo continuo di Atac

'Chapeau' al coraggio di Bruno Rota, da pochi mesi direttore generale dell'Atac, l'azienda municipalizzata di trasporto pubblico romano,che ha avuto il coraggio, mettendoci la faccia, di denunciare tutti i mali di una delle aziende pubbliche più disastrate del nostro Paese.



Due pagine di intervista su un quotidiano nazionale dove il manager, che ha rimesso a posto l'azienda trasporti milanese, con forza spara a palle incatenate su tutto quello che di sbagliato si muove nel carrozzone romano, una vergogna conosciuta da tutti ma che nessuno , soprattutto l'amministrazione romana , vuole vedere.

LA SCANDALOSA ATAC. UN CARROZZONE SOMMERSO DAI DEBITI

Un carrozzone sommerso da oltre 1400 milioni di debiti consolidati in dieci anni di performances assolutamente fallimentari.



Una storia che ricorda molto da vicino l'altro carrozzone, quello volante, la nostra compagnia di bandiera Alitalia soffocata e resa moribonda da decisioni politiche sbagliate, guide imprenditoriali di livello dilettantistico e rappresentanze sindacali del tutto avulse dalla realtà.

Risultato : amministrazione controllata e procedura rapidissima di vendita pena il totale fallimento.



LA SCANDALOSA ATAC. PREMI PER I DIRIGENTI

Anche per Atac gli artefici del disastro sembrano essere più o meno gli stessi.

Innanzitutto il management che, solo per ricordarne un fatto hanno deciso lo scorso gennaio di distribuire premi a circa 52 alti dirigenti per una cifra globale di 2 milioni di euro.

In risposta alle voci alterate per questa iniziativa l'assessore capitolina ai trasporti Linda Meleo aveva risposto piccata ' vogliamo sia fatta pulizia , con noi in Atac la musica è cambiata'. Perbacco una dichiarazione da far tremare i polsi.



Poi i sindacati, bollati da Rota come ' gente che va in televisione a parlare di funzionamento di sicurezza dei mezzi senza saperne nulla'.

Ed infine i dipendenti che da una parte lamentano turni impossibili e dall'altra si distinguono per tassi di assenteismo inaccettabili in qualsiasi altra azienda.



LA SCANDALOSA ATAC. UN FILM DELL'ORRORE



Un quadro da film dell'orrore dove chi deve decidere ( leggasi Comune di Roma) non decide e non ha il coraggio di prendere decisioni serie ma impopolari.



Molto meglio lasciare Bruno Rota , l'ultimo samurai a combattere da solo contro gli zombie del posto garantito, dell'inefficienza totale, della difesa dell' indifendibile.



La vera sorpresa, drammatica, è che la denuncia di Rota risulta essere l'unica nel panorama fallimentare dell'imprenditoria pubblica romana.

Dove sono tutti gli altri amministratori pubblici a capo di partecipate dissestate come è più di Atac che hanno il coraggio di dire la verità cercando di abbattere, pur con molti rischi, muri di omertà e connivenza delle aziende catorcio che dirigono?

All'orizzonte non se ne vede nessuno.Ed allora in questo mare di ipocrisia

un grande plauso al coraggioso direttore di Atac.