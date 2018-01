Bruxelles, arriva il muro a scuola per dividere bimbi fiamminghi e francofoni

Belgio: muro in cortile scuola separa fiamminghi e francofoni

A Bruxelles sta per nascere una nuova struttura scolastica con un muro nel cortile di ricreazione che servira' a separare i bambini fiamminghi da quelli francofoni, in un caso che mostra la crescente distanza tra le due grandi comunita' linguistiche del Belgio e la sclerosi del sistema federale del paese.

La struttura scolastica e' attualmente in costruzione a Schaerbeek, uno dei 19 comuni della regione di Bruxelles, e dovrebbe aprire a settembre per il prossimo anno scolastico, secondo quanto riportano i media locali. Lo stabile sara' unico, ma le scuole saranno formalmente due: una di lingua francofona con 600 alunni e l'altra di lingua fiamminga con 250 allievi. Secondo il progetto in fase di realizzazione, la struttura avra' un unico cortile di ricreazione per entrambe le scuole, ma in mezzo sara' costruita una recinzione alta circa un metro che separera' i bambini francofoni da quelli fiamminghi.

Le autorita' comunali di Schaerbeek hanno spiegato che volevano ottenere sussidi sia dalla Comunita' fiamminga sia da quella francofona, oltre che dalla regione. Nel sistema federale belga, le Comunita' linguistiche sono entita' federate al pari delle regioni, con varie competenze tra cui l'istruzione. Poiche' ne' la Comunita' francofona ne' quella fiamminga hanno voluto farsi carico degli alunni dell'altra comunita', il comune di Schaerbeek e' stato obbligato a creare delle infrastrutture formalmente separate. "La Comunita' francofona e la Comunita' fiamminga vogliono che si identifichino chiaramente gli edifici e gli spazi che hanno finanziato", ha spiegato alla televisione locale BX1 Michel De Herde, assessore del comune di Schaerbeek all'insegnamento francofono. De Herde non ha escluso che si organizzino delle "attivita' comuni" e che "di tanto in tanto" la recinzione di separazione possa essere tolta in modo puntuale. Bambini francofoni e bambini fiamminghi si potranno almeno incrociare in palestra e nell'orto pedagogico. L'unica palestra della struttura scolastica e' stata finanziata dalla regione di Bruxelles, mentre l'orto pedagogico sara' realizzato grazie ai fondi del comune di Schaerbeek, ha spiegato l'assessore De HErde. In Belgio la regione di Bruxelles e i comuni della capitale non fanno distinzione linguistica come le Comunita'.