Bruxelles, protesta dei gilet gialli: 60 fermi, in fiamme 2 auto della polizia

Una manifestazione dei Gilet gialli a Bruxelles e' degenerata in scontri e violenza, dopo che la polizia ha risposto con fumogeni e pompe a acqua al lancio di sassi e lattine da parte di un gruppo di manifestanti vicino alla sede del governo belga e al quartiere delle istituzioni europee.

Due furgoni della polizia sono stati incendiati, mentre una stazione della metropolitana nelle vicinanze e' stata parzialmente chiusa per ragioni di sicurezza, ha potuto constatare l'AGI sul posto. Secondo alcuni testimoni, alcuni dei partecipanti alla manifestazione dei Gilet gialli, muniti di casco, hanno intenzionalmente attaccato la polizia. Nel frattempo, alcuni dei principali assi stradali per entrare e uscire Bruxelles sono stati chiusi al traffico. La manifestazione e' ancora in corso.