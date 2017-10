Bruxelles, tolto il permesso di soggiorno all'imam della Gran Moschea

Belgio: tolto permesso soggiorno a imam Gran Moschea Bruxelles

Il governo belga ha revocato il permesso di soggiorno all'imam della Gran Moschea di Bruxelles, Mohamed Galaye, perche' considerato "radicalizzato" e praticante del salafismo. Lo ha rivelato il ministro per l'Asilo e la politica migratoria Theo Francken in una intervista a Bel RTL.

"Abbiamo segnali molto chiari secondo i quali si tratta di un salafita, molto radicalizzato, conservatore e pericoloso per la nostra societa' e per la sicurezza nazionale", ha spiegato il ministro riferendosi all'imam della moschea piu' importante del Paese. Francken ha aggiunto che il ministero della Giustizia "intensifichera' i controlli" sui flussi finanziari legato alle moschee del Paese, che in molte occasioni provengono da Paesi arabi. Nel caso della Gran Moschea di Bruxelles, i finanziamenti provengono dall'Arabia Saudita.