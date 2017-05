Buckingham Palace, attività insolita. Atteso annuncio sulla Regina o il Duca

Gb, attività "insolita" a Buckingham Palace

I furgoni delle tv e vari giornalisti sono dalla primissima mattinata davanti a Buckingham Palace, la residenza londinese della regina britannica Elisabetta II, dopo un articolo del Daily Mail che riferisce di una riunione urgente "molto insolita". Fuori dal palazzo è posizionata una decina di telecamera in attesa di informazioni, mentre l'area circostante è ancora deserta. Secondo il tabloid il personale della monarchia in tutto il regno è stato convocato a palazzo oggi "mentre circolano voci di annuncio imminente relativo alla sovrana a al duca di Edimburgo", suo marito.

Atteso annuncio: riguarderebbe la Regina o il Duca di Edimburgo

Il Daily Mail aggiunge che il Lord Ciambellano, massimo responsabile della casa reale, e il segretario privato della regina Christopher Geidt si rivolgeranno ai dipendenti in mattinata. "Anche se occasionalmente sono state convocate riunioni di tutto lo staff, le modalità della convocazione, all'ultimo minuto, sono molto insolite e suggerisce che verrà annunciato qualcosa di molto importante" scrive il quotidiano, senza citare fonti. Buckingham Palace non ha commentato. La regina, che ha appena compiuto 91 anni, è rientrata a Londra ieri dopo aver passato, come ogni anno, il periodo di Pasqua al castello di Windsor. Il marito Filippo compirà 96 anni a giugno.

Buckingham Palace a People, "reali stanno bene"

La regina Elisabetta e suo marito, il principe Filippo, "stanno bene". Lo riferisce la rivista People citando una fonte ben informata di Buckingham Palace, dopo che e' trapelata la notizia della convocazione di una riunione d'emergenza di tutto il personale definita dalla stampa "molto insolita" e in vista di un annuncio imminente. La riunione e' confermata, ha aggiunto la fonte, ma non ci sono gravi ragioni.