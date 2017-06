Budrio, rivolta alle urne per la mancata cattura di Igor

BUDRIO, AL BALLOTTAGGIO PD-LISTA CIVICA. FUORI IL M5S

A Budrio il sindaco uscente Giulio Pierini ha raggiunto ill 44,6%. Il suo sfidante, in questo caso, non sara' il centrodestra, visto che Tiziano Quaglia non e' andato oltre il 15%, ma il civico Maurizio Mazzanti, forte del 36,1% dei voti. Il Movimento 5 Stelle non ha raggiunto il ballottaggio in nessuno dei Comuni della zona dove si presentava. Molto bene, invece, sono andate le liste civiche che sono nate (seppur in contrasto politico) nell'ambito di quel mondo e che hanno saputo raccogliere i voti di quell'elettorato: Fabbri a Comacchio ha vinto al primo turno, Pizzarotti a Parma e Mazzanti a Budrio hanno raggiunto il ballottaggio.

La mancata cattura di Igor incide: schede annullate

Ma un altro elemento interessante che spunta sul voto a Budrio è quello delle schede annullate. Non sono pochi i cittadini che hanno deciso di annullare il proprio voto in rivolta contro la mancata cattura del killer Igor Vaclavic, l'uomo che ha ucciso il barista Davide Fabbri prima di sparire nel nulla nonostante l'enorme dispiegamento di forze dei carabinieri. Uno dei cittadini ha per esempio barrato i nomi di tutti i candidati per poi scrivere: "Davide Fabbri sei un eroe".

E spunta una cartolina firmata 'Igor'

Il timbro postale e' del Cmp (Centro meccanizzato poste) di Firenze, la data il 17 maggio. La cartolina, una delle tante in vendita a Livorno, raffigura la nave-scuola Amerigo Vespucci con una freccia impressa a poppa, ed e' indirizzata al Comando carabinieri Ferrara. La cartolina porta i saluti da 'Igor' e nel retro si leggono parole vergate con una grafia stentata e sgrammaticata: 'Per grazie Livorno, Addio Italia m. e soldati sckifi'. Firmato 'Igor'. La cartolina, pubblicata dalla Nuova Ferrara e dal Tirreno, e' arrivata a Ferrara diversi giorni fa e potrebbe essere uno scherzo. Igor Vaclavic, alias Norbert Feher, e' il killer in fuga da oltre due mesi dopo aver ucciso a Budrio il barista Davide Fabbri e una settimana dopo, nel Ferrarese, Valerio Verri, guardia ecologica volontaria. La cartolina, a quanto si e' appreso, dopo essere stata recapitata e visionata e' stata repertata dai carabinieri come accade per tutte le segnalazioni, anche le piu' fantasiose, che parlano di Igor-Norbert e che sono giunte da tutta Italia.