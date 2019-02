M5s, Buffagni: Toninelli? Non rispondo. Non vedo fuoriclasse in altri partiti

M5s, Buffagni: "Al governo non si puo' avere approccio barricadero"

Rivendica il proprio carattere "lombardo" per dirsi convinto che "prima bisogna pensare a fare e poi a comunicare", quindi Stefano Buffagni invita la squadra M5s a "essere piu' concreti". "La gente - rileva il sottosegretario agli Affari regionali, dai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital - ci ha mandato al governo non per annunciare o - ammonisce - rincorrere gli altri, e' piu' utile portare a casa i risultati. La gente - riprende - ha riposto grandi speranze in noi e aspettative per vederci governare e quando sei al governo non si puo' continuare ad avere l'approccio barricadero che avevi prima, con urla e toni alti". Insomma, osserva ancora Buffagni, "quando sei al governo devi essere anche bravo a incassare".

M5s, Buffagni: "Non a altezza? Non vedo tanti fuoriclasse in altri"

Certo, "i fatti in Sardegna ci dicono che i cittadini hanno fatto altre scelte, che rispetto", ma da un lato Stefano Buffagni osserva che "la differenza con gli altri partiti e' molto risicata, considerati i miliardi di liste civiche", dall'altro il sottosegretario M5s agli Affari regionali risponde a chi, a Circo Massimo su Radio Capital, lo mette davanti a quel "non siamo all'altezza" arrivato ieri da Beppe Grillo dicendo che "non ne vedo cosi' tanti di fuoriclasse anche negli altri". "Certo - ragiona ancora l'esponente M5s - che se gli uffici si mettono di traverso... perche' il politico cambia ma l'apparato rimane...". Detto questo, e messa nel conto un'autocritica sulle capacita' di comunicazione da parte della squadra pentastellata, Buffagni invita a "non essere superficiali e a guardare le cose con professionalita'". L'ultima 'provocazione' dei conduttori riguarda il rischio che ogni uscita di Danilo Toninelli costi voti a M5s: Buffagni risponde con una risata e un divertito "non posso... no, non voglio rispondere".

M5s, Buffagni: "Nugnes? Garanzia lunga vita Di Maio"

"Paola Nugnes e' una garanzia di Di Maio a lunga vita", parola di Stefano Buffagni che, dai microfoni di Radio Capital per Circo Massimo, liquida cosi' le critiche che la senatrice M5s 'dissidente' ha indirizzato al ruolo di capo politico del Movimento di Luigi Di Maio, dopo la nuova debacle elettorale in Sardegna. "Ma s'immagina - prosegue il sottosegretario M5s - la Nugnes al posto, come candidato, in qualunque posto?". "Non mi sembra quello il problema - taglia corto Buffagni - il Movimento e' bello perche' e' vario, ed e' utile una discussione sui temi".

Governo, Buffagni: "Domanda su Toninelli non meritava risposta"

"Danilo Toninelli sta svolgendo un grande lavoro in un ministero non facile. Non ho voluto rispondere perche' una domanda cosi' non meritava risposta e per questo mi sono limitato a una risata". Cosi' il sottosegretario M5s agli Affari regionali, Stefano Buffagni, a proposito del suo precedente passaggio sul lavoro del Ministro grillino Danilo Toninelli.