Bus ungherese in fiamme su A4: 16 vittime. 13 in salvo saltando dai finestrini

La strage dell'autobus: 16 ragazzi morti nel rogo

E' di 16 morti e 36 feriti il bilancio definitivo del terribile incidente stradale sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita di Verona Est, in territorio di San Martino Buon Albergo, avvenuto nella tarda serata di ieri e che ha coinvolto un autobus ungherese carico di giovani di ritorno da una gita in Francia e in transito in Italia. Lo apprende l'AGI da fonti investigative.

La gran parte delle vittime e' carbonizzata: dopo il violento impatto contro un pilone dell'autostrada, l'autobus ha preso fuoco intrappolando mortalmente diversi passeggeri. Altri sono invece morti in seguito all'impatto e sbalzati fuori dall'abitacolo. La ricognizione degli investigatori della Polizia scientifica di Verona e dei vigili del fuoco ha portato a definire con certezza il numero delle vittime sul posto, anche se l'operazione ha richiesto delle ore proprio a causa delle fiamme che hanno devastato i corpi delle vittime.

I vigili del fuoco hanno operato con 18 operatori, 7 automezzi, tra cui un carro luce e un furgone NBCR per dotare di protezione il personale incaricato del recupero delle salme. Il casello di Verona Est e' stato chiuso in direzione di Venezia perche' il percorso comprende anche un cavalcavia la cui staticita' dev'essere verificata dai vigili del fuoco, mentre e' stata predisposta uscita obbligatoria a Verona Sud e rientro al casello di Soave in direzione Milano-Venezia.

Bus ungherese: 13 ragazzi in salvo saltando dai finestrini

"Tredici ragazzi si sono salvati miracolosamente uscendo dai finestrini e scampando cosi' alle fiamme" innescate dall'urto contro il pilone. Girolamo Lacquaniti, dirigente della Polstrada di Verona, fa il punto con l'AGI del pauroso incidente avvenuto nella notte sull'A4, all'altezza dell'uscita di Verona Est, in territorio di San Martino Buon Albergo. A bordo del bus ungherese "viaggiavano 56 persone, compresi i due autisti: il bilancio al momento e' di 16 vittime e di 40 feriti". Della comitiva, reduce da una settimana bianca in Francia e di passaggio in Italia sulla strada del ritorno a casa, facevano parte molti ragazzi di eta' compresa tra i 14 e i 17 anni e "anche un numero ancora da definire di adulti accompagnatori. Si sta lavorando - spiega Lacquaniti - all'identificazione delle vittime, che presenta non poche difficolta' visto che si tratta di cadaveri carbonizzati". Del tutto "prematuro", sottolinea il dirigente della Polstrada, sbilanciarsi sulle cause dell'incidente: nessuna al momento puo' essere esclusa, dal guasto meccanico al malore o al colpo di sonno del conducente. "L'unica certezza e' che si e' trattato di una fuoriuscita autonoma, senza coinvolgimento di altri mezzi". Sconvolgente la scena presentatasi agli occhi dei primi soccorritori, con il pullman devastato dal fuoco: ne resta solo la carcassa, quella su cui sono ora al lavoro vigili del fuoco e specialisti della Polizia scientifica.

Bus ungherese: Mattarella scrive ad Ader, profonda tristezza

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Repubblica di Ungheria, Janos Ader, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza e commozione del tragico incidente stradale avvenuto oggi nei pressi di Verona, nel quale hanno perso la vita numerosi giovani ungheresi e molti altri sono rimasti feriti. In questo momento di dolore - e nell'assicurarle il massimo impegno e la piu' ampia disponibilita' di tutte le autorita' coinvolte nelle operazioni di soccorso - porgo a lei, alle famiglie delle vittime e all'amico popolo ungherese, a nome di tutti gli italiani e mio personale, il piu' sincero cordoglio, unito all'auspicio di un pronto ristabilimento dei feriti"