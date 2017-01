Bus ungherese in fiamme su A4: 16 vittime. Erano studenti in gita. Le immagini

E' di 16 morti e 36 feriti il bilancio definitivo del terribile incidente stradale sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita di Verona Est, in territorio di San Martino Buon Albergo, avvenuto nella tarda serata di ieri e che ha coinvolto un autobus ungherese carico di giovani di ritorno da una gita in Francia e in transito in Italia. Lo apprende l'AGI da fonti investigative.

La gran parte delle vittime e' carbonizzata: dopo il violento impatto contro un pilone dell'autostrada, l'autobus ha preso fuoco intrappolando mortalmente diversi passeggeri. Altri sono invece morti in seguito all'impatto e sbalzati fuori dall'abitacolo. La ricognizione degli investigatori della Polizia scientifica di Verona e dei vigili del fuoco ha portato a definire con certezza il numero delle vittime sul posto, anche se l'operazione ha richiesto delle ore proprio a causa delle fiamme che hanno devastato i corpi delle vittime.

I vigili del fuoco hanno operato con 18 operatori, 7 automezzi, tra cui un carro luce e un furgone NBCR per dotare di protezione il personale incaricato del recupero delle salme. Il casello di Verona Est e' stato chiuso in direzione di Venezia perche' il percorso comprende anche un cavalcavia la cui staticita' dev'essere verificata dai vigili del fuoco, mentre e' stata predisposta uscita obbligatoria a Verona Sud e rientro al casello di Soave in direzione Milano-Venezia. (AGI) Vic