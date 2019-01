Cacciari legge i libri di Fusaro di nascosto. Su Affari la foto esclusiva

Chi l'avrebbe mai detto? Il vate Cacciari, quello che sta sempre a urlare in televisione, è stato pizzicato sulla metropolitana di Milano mentre legge con attenzione un libro di... Diego Fusaro! Il libro in questione - si vede benissimo nella foto - è "Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo" (Feltrinelli).

Insomma, Cacciari si ispira segretamente al più giovane Fusaro? O studia il "nemico"? Una cosa è certa. Cacciari sembra aver completamente dimenticato Gramsci, in buona compagnia con la sinistra amica del mercato e delle classi dominanti. Che si stia riavvicinando a Gramsci grazie a Fusaro? Sarebbe bello vedere un confronto tra i due: uno scontro generazionale, ma poi anche uno scontro tra chi, come Fusaro, segue Gramsci e la lotta contro il capitalismo, e chi, come Cacciari, ha abbandonato entrambi.