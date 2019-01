Cade sulla pista da sci, morta bimba di 9 anni in Val Susa

E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa. Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, e' morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sulla pista di Sauze una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx.