Calabria, appalti irregolari: coinvolto il governatore del Pd Mario Oliverio

Appalti: obbligo di dimora per presidente della Regione Calabria

E' il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, una delle persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza di Cosenza su presunte irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. Per Oliverio, secondo quanto si apprende, è stato disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, il centro del Cosentino in cui vive.

Oliverio, lungo passato con Pci e Ds, eletto col Pd

Oliverio, con un passato nel Pci prima e nel Pds e Ds poi, è stato eletto presidente della Regione Calabria nel 2014 con il Pd.

I dettagli dell'inchiesta sugli appalti

Sedici in tutto le misure emesse dal Gip distrettuale di Catanzaro, fra le quali una in carcere per l'imprenditore Giorgio Barbieri, considerato contiguo al clan Muto di Cetraro (Cs), sei ai domiciliari e due obblighi di dimora, fra cui quello a carico del governatore e dell'ex sindaco di Pedace (Cs), Marco Oliverio (nessuna parentela con il governatore). Il Gip ha emesso anche sette misure interdittive. L'inchiesta in cui e' indagato Oliverio e' coordinata dalla Dda di Catanzaro e riguarda l'affidamento di alcuni appalti, fra i quali quello riguardante l'impianto sciistico di Lorica, in Sila. I reati ipotizzati a vario titolo sono falso, corruzione e frode in pubbliche forniture.