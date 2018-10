Calderoli: castrazione per gli stupratori. Sei d'accordo?

"Bene le parole del ministro della Giustizia che, riferendosi al massacro di Desiree, auspica l’adozione, anche con decreto legge, di norme più severe per fermare l’emergenza violenze sessuali che sta sconvolgendo il nostro Paese.Ha ragione il ministro Bonafede quando ricorda che nel contatto di Governo è previsto un inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale, ma aggiungo che il miglior deterrente per chi pensa di colpire, e pagare con una pena esigua, e la miglior punizione per chi ha colpito resta la castrazione chimica temporanea per i casi ordinari e quella chirurgica irreversibile, da abbinare ovviamente alle pene previste per altri reati, per i casi più gravi ed efferati, come appunto nel caso dei responsabili dell’orrore commesso su Desiree, in questo caso mostri da castrare e poi da mettere in cella con il fine pena mai". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

