Previsioni meteo: caldo afoso al Sud, tripudio di temporali al Nord

Tempo a due facce, oggi, sull’Italia. La redazione di iLMeteo.it comunica che al Nord saranno presenti nubi diffuse con rovesci e temporali frequenti, in particolare nelle ore pomeridiane. Fenomeni localmente anche forti su Piemonte e Lombardia. Va meglio sulle pianure in genere, con fenomeni più deboli e irregolari, spesso anche assenti. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, evidenzia, invece, dall’altra, l’ondata di calore piuttosto consistente in atto sulle regioni meridionali, con sole prevalente. La giornata odierna vedrà i massimi effetti dell’anticiclone nordafricano Hannibal, con 35/36°, 30/31° sul Foggiano. Sempre il direttore Sanò assicura gli italiani, che il weekend sarà all’insegna del sole prevalente un po’ ovunque, con clima molto mite, tardo primaverile, fino a 25/26° anche al Nord, picchi di 28/30° al Sud. Saranno possibili più nubi e locali temporali soltanto su Alpi e Prealpi. Le temperature rimarranno sopra le medie da Nord a Sud, per tutto il weekend.