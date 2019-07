Caldo africano quanto dura. Ecco quando fresco e temporali, poi colpo di scena

Caldo africano fino alla prima settimana di agosto (con un break temperalesco al Nord nel weekend) e altri 10-15 giorni di bolla tropicale nel mese clou dell'estate. Sono le previsioni / analisi del colonnello Mario Giuliacci (www.meteogiuliacci.it), intervistato da Affaritaliani.it sulla nuova ondata di super-caldo che sta investendo l'Italia.

"Mediamente in un'estate normale, dove per normale si intende che non ci sono aggravanti oltre al noto global warming, si hanno tra i 35 e i 50 giorni di ondate di caldo torrido sul nostro Paese. Fino ad ora abbiamo avuto 12 giorni a giugno, 8 a luglio e ne avremo più o meno altri 10 adesso. Quindi in agosto dobbiamo aspettarci altri 15 giorni di caldo africano, il che vuol dire probabilmente due ondate", spiega il meteorologo.

"Questa ondata di caldo è molto simile a quella che ha interessato l'Italia tra fine giugno e l'inizio di luglio. Avremo punte tra il 24 e il 26 luglio, quando si toccherà l'apice del caldo, di 37-39 gradi sul Piemonte occidentale, l'ovest della Lombardia, le zone interne della Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Sardegna e l'Emilia Romagna. Caldo meno inteso sulle Regioni meridionali. I 40 gradi saranno sporadici e isolati, non al Nord, forse potrebbe accadere ad esempio a Firenze. Da sabato 27 a lunedì 29 luglio poi ci sarà il passaggio di una perturbazione al Nord che allontanerà temporaneamente il caldo. Al settentrione avremo comunque tra i 28 e 32 gradi ma sulla Toscana, l'Umbria, e la Sardegna si toccheranno comunque i 33-34 gradi. Poi il 30 luglio la perturbazione lascerà l'Italia e ci sarà - spiega Giuliacci - una nuova rimonta dell'anticiclone africano. Tutte le ondate di caldo partono dal Nord d'Italia e ruotano verso il Centro e infine vanno al Sud. Per completare questo movimento l'alta pressione impiega normalmente una settimana e, quindi, anche i primi giorni di agosto saranno molto probabilmente all'insegna del caldo africano", conclude il meteorologo.