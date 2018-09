Caldo anomalo quando finisce. Ecco quando arriva il fresco. C'è la data!

Ancora qualche giorno di sofferenza e poi questo caldo anomalo e fuori stagione, accompagnato da un elevatissimo tasso di umidità, lascerà l'Italia. Il colonnello Mario Giuliacci (www.meteogiuliacci.it/) spiega ad Affaritaliani.it: "L'ultima comparsa del caldo africano l'avremo sabato e domenica quando le temperature potranno addirittura salire di un grado. Avremo tra 27 e 29 gradi su gran parte del Paese con punte a 30-31 su Emilia, basso Veneto, Romagna, interno Umbria, Puglia e isole".

E la svolta? "Lunedì grandi manovre con una perturbazione intensa che dall'Atlantico arriverà a ridosso delle Alpi per poi dirigersi verso i Balcani. Da lì, nella giornata di martedì, aria decisamente fresca spazzerà via il caldo africano dall'Italia, in un primo momento sul Nord e sulle Adriatiche fino alla Puglia".

Mercoledì tregua e giovedì "nuovo nucleo freddo ancora più intenso, questa volta proveniente dal Baltico e dalla Russia, che sfocerà sull'Italia con venti di Bora o settentrionali. Ondata di freddo anche per venerdì e sabato con precipitazioni solo sporadiche al Nord (e all'inizio del periodo) ma con rovesci e temporali sulle Adriatiche e al Sud che, visto il contrasto con le temperature alte dei mari, potranno dar luogo anche a nubifragi e trombe marine. Temperature complissivamente in calo di 10 gradi rispetto a quelle attuali". Per fare un esempio, se a Milano la massima ora è di 29-30 gradi la settimana prossima scenderà a 19-20 con la minima fin verso i 10 gradi. E finalmente sarà autunno!