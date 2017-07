Caldo: due giorni di fuoco a centronord. La mappa delle città a rischio

Oggi e domani bollino rosso per il caldo in diverse citta' del centronord. Le citta' particolarmente interessate oggi dall'ondata di calore sono Bolzano, Perugia e Torino, per le quali il ministero della Salute prevede il livello piu' alto; un gradino sotto (bollino color arancione) sono le citta' di Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Situazione piu' tranquilla (bollino giallo) per Venezia, Trieste, Pescara, Milano, Messina, Civitavecchia e Ancona. Bollino verde, equivalente a livello zero della scala delle ondate di calore, per Bari, Cagliari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Reggio Calabria. Quanto alla giornata di domani, bollino decisamente rosso nel Lazio per Roma, Latina, Frosinone, ma anche per Campobasso e per Torino e Perugia, queste ultime due patiscono un intero week end 'rosso'. Livello appena piu' basso per Viterbo, Verona, Rieti, Firenze, Brescia e Bologna. Bollino giallo, quindi livello 1 della scala, per Ancona, Bari, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Milano, Messina, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia. Livello zero per Reggio Calabria, Napoli, Genova, Cagliari.