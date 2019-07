Caldo in aumento, arriva l'anticiclone africano

Nel corso del weekend l’Italia comincia ad essere influenzata dall’anticiclone africano con temperature via via più calde e atmosfera gradualmente più stabile. Sarà infatti da domenica che inizierà una fase rovente nella quale l’alta pressione sub-tropicale surriscalderà il nostro Paese per almeno una settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che domenica 21 sarà una giornata dai connotati pienamente estivi con sole prevalente, anche se si avrà ancora un discreta ingerenza temporalesca, soprattutto sui rilievi alpini del Trentino Alto Adige, del Veneto settentrionale e del Friuli Venezia Giulia. Non mancherà qualche annuvolamento sulla dorsale appenninica, ma con rare precipitazioni associate. Attenzione invece ai termometri; l’arrivo dell'alta pressione sub-tropicale provocherà una crescita più decisa delle temperature, le quali si riporteranno su valori superiori alla media climatologica soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l’aumento termico di domenica sarà solo un assaggio di quanto si svilupperà nel corso della prossima settimana quando l’anticiclone africano invierà masse d’aria calda direttamente dall’entroterra marocchino e algerino. In poco tempo i termometri schizzeranno oltre i 35°C sulle principali città del centro-nord, come ad esempio Milano, Bologna, Firenze e Roma.