California, attentato al festival del cibo San José: 4 morti, ucciso il killer

Almeno 4 persone, compreso l'assalitore, sono morte nella sparatoria avvenuta al Garlic Festival di Gilroy. Lo ha riferito il capo della polizia locale, Scot Smithee, nel corso di una breve conferenza stampa. Ad uccidere l'assalitore sono stati gli agenti intervenuti dopo i primi spari. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Non ci sono conferme al momento sulla presenza di un altro assalitore.

Secondo una testimone, Julissa Contreras, l'aggressore era un uomo bianco sui 30 anni, che ha sparato "all'impazzata in tutte le direzioni" con un'arma semiautomatica. Era il giorno conclusivo del Garlic Festival (festa dell'aglio) di Gilroy, a sud di San Francisco, quando alle 5.30 locali (le 2.30 in Italia) e' scoppiato l'inferno: un uomo, vestito di verde, e' stato visto avviarsi verso le persone radunate vicino al palco dove una band stava suonando, e ha cominciato a sparare. All'inizio la gente ha pensato a fuochi d'artificio poi, quando ha visto alcune persone a terra, coperte di sangue, ha cominciato a scappare in tutte le direzioni. Sulla rete e' finito un video in cui si sentono cinque colpi in rapida successione e si vede gente correre spaventata, mentre una voce fuori campo ripete "cosa sta succedendo" e poi "oh, hanno sparato".

Uno dei testimoni, Tony Porrovecchio, italoamericano di 57 anni, ha raccontato a una televisione locale: "All'inizio pensavo a qualche stupido che voleva sparare i fuochi d'artificio, ma quando ho visto che puntava verso di noi, sono scappato". L'appuntamento gastronomico, nato nel 1979, e' frequentato, in media, da centomila persone. Gilroy e' una citta' di 57 mila abitanti ed e' famosa, negli Stati Uniti, per la produzione e la lavorazione dell'aglio. Il Garlic Festival e' uno degli appuntamenti gastronomici piu' popolari negli Stati Uniti. In quarantuno anni il Festival ha raccolto 11 milioni di dollari destinati a opere di beneficenza. "Stavamo andando via - ha raccontato una ragazza di 13 anni, Evenny Reyes - quando abbiamo visto un ragazzo con la bandana piegarsi sulle gambe: era stato colpito. Poi abbiamo visto altre persone che urlavano. Un bambino era a terra, ferito, mentre altre persone stavano usando i tavoli come barriere per proteggersi". "All'inizio - ha aggiunto - pensavo fossero fuochi d'artificio, sara' durato cinque minuti, forse tre, urlavano tutti e piangevano". La senatrice eletta in California, la democratica Kamala Harris, ha definito la sparatoria "semplicemente terribile" e aggiunto: "Il nostro Paese e' colpito da una epidemia di violenze con le armi che va fermata".