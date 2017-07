California, emergenza incendi nell'area di Los Angeles

Il caldo record che in questi giorni ha colpito la California, con le temperature che hanno superato anche i 42 gradi, è alla base dell'emergenza incendi che sta colpendo da nord a sud lo Stato americano. Decine di migliaia di ettari di boschi e coltivazioni sono andati in fumo costringendo alla fuga moltissimi residenti. Nell'area di Los Angeles circa 90 mila persone sono rimaste senza elettricità in seguito alla chiusura, per un incendio, della centrale elettrica di Reseda. Si di un'ondata di caldo senza precedenti con le temperature più alte registrate a Los Angeles da 131 anni.