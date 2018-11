California, incendio devastante: 31 morti, 228 dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio degli incendi in California: sono 31 le persone che hanno perso la vita e i numeri sembrano destinati a crescere. I soccorritori hanno recuperato 29 corpi nella zona della citta' distrutta di Paradise, e altri due cadaveri sono stati ritrovati vicino Los Angeles. Camp Fire, l'incendio piu' potente che sta devastando il nord della California, e' cresciuto a 111 mila acri ed e' stato contenuto solo per il 25%. Oltre 50 mila persone sono ancora costrette fuori casa, di cui 1.300 in rifugi. Nessun nuovo ordine di evacuazione e' stato dato da sabato a oggi ma le autorita' hanno avvertito di restare in allerta a causa delle condizioni meteo avverse, con forti venti e bassa umidita'. (AGI) Sca