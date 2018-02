Caltagirone, si masturba davanti ai bimbi: nigeriano salvato dal linciaggio

Corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico sono i reati per i quali i carabinieri di Caltagirone hanno arrestato e rinchiuso in carcere un nigeriano di 25 anni, irregolare e senza fissa dimora. E' accusato di essersi abbassato i pantaloni per masturbarsi dinanzi ad un gruppo di bambini di eta' compresa tra i 6 e i 12 anni.

I militari sono intervenuti nei pressi di una scuola nel centro del paese e hanno dovuto faticare non poco per sottrarre l'extracomunitario alle ire di alcuni papa' che stavano per scagliarsi contro il giovane. L'intervento dei militari e' avvenuto su segnalazione al 112 di una delle mamme dei ragazzini.