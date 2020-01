Caltanisetta, star del paracadutismo si schianta con la tuta alare

Luca Barbieri, esponente del paracadutismo freestyle italiano ha perso la vita lanciandosi con la tuta alare. Il professionista dello wingsuit si è lanciato con la sua tuta alare dal ponte San Giuliano, viadotto di contrada Spina chiuso da anni a Caltanisetta. Come riporta Repubblica, il fatto è accaduto attorno alle ore 11.30: accompagnato dalla fidanzata di origini catanesi, Barbieri è volato giù dal viadotto ma il paracadute non si sarebbe aperto.

Sul caso indagano i carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme ai vigili del fuoco: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle cause dell’incidente, attualmente in corso di accertamento. Sul posto anche i sanitari del 118, ma per lo sportivo non c’è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.