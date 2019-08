Cambiamenti climatici a catena. Incendi in Siberia,caldo record in Groenlandia

Groenlandia: caldo record, sciolto il 60% della superficie

I ghiacci della Groenlandia si stanno sciogliendo come non accadeva dal 2012: il 60 per cento dello strato bianco di superficie che, solitamente, copre l’area, si è sciolta per via delle alte temperature di questo periodo. Il fenomeno ha trasformato il panorama tradizionale dell’area che si affaccia nel Circolo Polare Artico: dall’alto appare una vasta area marrone, e non bianca, attraversata da correnti di fiumi di fango. Lo scioglimento dei ghiacci, che oggi ha registrato una giornata record, ha riversato, secondo un istituto di ricerca danese, a luglio nell’Atlantico 197 miliardi di tonnellate d’acqua, provocando l’innalzamento dell’oceano di 0,5 millimetri. Nell’ultima settimana le temperature sono state tra i 15 e i 30 gradi sopra le media del periodo. “Questo - commenta Marco Tedesco, ricercatore alla Columbia University - è l’anno in cui la Groenlandia più influisce all’innalzamento dell’Oceano”. L’aumento del livello del mare viene monitorato per il rischio di possibili future inondazioni.

Artico: pioggia artificiale per contrastare incendi in Siberia

Pioggia indotta, per tentare di fermare gli incendi in Siberia che minacciano l'Artico. L'impresa federale Avialesokhrana ha annunciato l'invio in volo di un aereo in missione provoca-pioggia. "Oggi, un Antonov An-26 per la ricognizione meteorologica e' partito da Irkutsk verso il nord della regione di Irkutsk", sopiega la societa' in una nota. Ci sono condizioni favorevoli per produrre pioggia artificiale, che puo' aiutare a contrastare gli incendi nell'area e nei distretti di Kazachinsky-Lensky, Kirensky, e Ust-Kutsky". La proggia sara' indotta da dispositivi pirogeni appositi contenenti ioduro d'argento. L'aereo dell'agenzia verra' rifornito di carburante a Ust-Kut e proseguira' nella zona Evenkiysky del territorio di Krasnoyarsk, dove e' anche possibile la produzione di pioggia. Le piogge artificiali ridurranno il rischio di incendi e aiuteranno le forze terrestri a contenere e spegnere l'incendio, afferma la societa'. (AGI) Ant 011405 AGO 19 NNNN