Cameriere ghanese picchiato da 5 militari, "insulti razzisti"

Un cameriere ghanese di 29 anni sarebbe stato insultato, aggredito e malmenato da cinque militari fuori servizio in una pizzeria di Bologna. L'uomo è stato apostrofato anche con insulti razzisti dai cinque, probabilmente su di giri per l'alcool, dopo che li aveva rimproverati per il loro atteggiamento molesto. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Il cameriere, colpito con due pugni, allo zigomo e al labbro, è stato medicato in ospedale e già dimesso. Nella colluttazione un militare avrebbe anche rotto con un pugno una vetrinetta delle pizze, venendo colpito di striscio da una scheggia. Il cameriere della pizzeria in via Pietramellara sta valutando se sporgere o meno denuncia, mentre i militari hanno chiesto scusa alla titolare del locale.